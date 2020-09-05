Вашингтон, , 20:58 — REGNUM На 60% снизилось число ежедневных активных пользователей iOS после удаления игры Fortnite из App Store. Об этом, как передает портал 3DNews, 5 сентября сообщили представители Epic Games.

«Количество ежедневных активных пользователей iOS снизилось более чем на 60%», — заявили источники.

По их мнению, к такому падению привел тот факт, что среди пользователей операционки от Apple было много пользователей продукции компании Epic Games. После того, как из-за конфликта компаний игра Fortnite была удалена, многим пользователям стало просто незачем проводить много времени за смартфоном.

По информации разработчика игры, среди геймеров в Fortnite пользователи iOS составляют 116 млн человек. Всего в Fortnite играют порядка 350 млн игроков.

Напомним, 14 августа компания Apple приняла решение удалить игру Fortnite из своего онлайн-магазина App Store. По мнению представителей корпорации, разработчики игры из Epic Games нарушили соглашение, которое регулировало внутриигровые продажи виртуальных предметов.