Челябинск, , 19:31 — REGNUM В Челябинской области из-за засухи погибло 320 тыс. гектаров посевов. Это 20% от всего ярового сева, сообщает пресс-служба губернатора.

Посевы ещё на 12 тыс. га были переведены в кормовую группу. Всего же засуха поразила 19 сельскохозяйственных районов области из 22-х.

Во второй декаде августа на Южном Урале установилась благоприятная погода. Сейчас полным ходом идёт уборочная кампания. Аграрии каждый день обмолачивают по 50−60 тыс. га. Темпы уборки находятся на более высоком уровне, чем в 2019 году. Закончить её собираются к 1 октября. Уже обмолочено 38% посевов или 545 тыс. га., намолотили 463 тыс. тонн зерна.