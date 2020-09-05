Лондон, , 14:21 — REGNUM Несмотря на ведущиеся разговоры о новой холодной войне, и в первую очередь — между Китаем и США, есть причины полагать, что соединение, а не разъединение является лучшим описанием финансовых связей двух стран. Такое мнение 5 сентября высказывает британский журнал The Economist.

Как отмечается в публикации издания, в течение многих лет правительство США обращалось с призывом к Пекину открыться иностранному капиталу, в то время как Китай медлил с этим.

В настоящее время, как отмечает издание, эти роли поменялись местами, и теперь администрация нынешнего американского президента Дональда Трампа хочет, чтобы мировые финансисты отошли от Китая.

При этом сам Китай активно привлекает инвесторов к себе, создавая возможности, которые мало кто ожидал получить так быстро, если вообще когда-либо получал таковые.

«Несмотря на разговоры о новой холодной войне, есть причины полагать, что соединение, а не разъединение останется лучшим описанием китайско-американских финансовых связей», — говорится в обнародованном материале.

Кроме того, поясняется, что этому способствуют собственные действия Китая, направленные на установление большего числа связей с иностранными компаниями, устойчивое состояние мощной экономики страны и величина его рынка, который слишком большой, чтобы иностранные компании могли его игнорировать.

При этом уточняется, что администрация Трампа запретила пенсионному плану федерального правительства инвестировать в китайские акции, пригрозила исключить китайские фирмы из американских фондовых бирж и ввела санкции в отношении китайских чиновников в Гонконге и Синьцзяне, однако все эти меры по сути своей являются мягкими.

В то же время стоимость листинга китайских компаний на Уолл-стрит в этом году выросла. А единственное действие Америки, которое может почти мгновенно разрушить финансовую связь двух стран — это заблокировать Китай от системы долларовых платежей, в Вашингтоне принимать не решаются, так как самым большим препятствием для Америки в данном вопросе является ущерб, который она понесет сама.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что операторы связи в сельских районах США запросили у правительства $1,8 млрд для замены телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE.