Киев, , 12:49 — REGNUM До конца нынешнего года курс доллара на Украине будет сохраняться на нынешнем уровне, порядка 27−28 грн за доллар, заявил в эфире украинского телевидения вечером 4 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Курс будет стабильным… мы не видим сегодня причин для резкого изменения курса в одну или в другую сторону, уверяю вас», — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня на Украине «одна из самых стабильных ситуаций» с золотовалютными резервами, с ликвидностью банков и с государственным долгом, что и является залогом стабильности курса.

Также Шмыгаль заявил, что в следующем году правительство ожидает курс доллара на уровне 29 грн.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр экономики Игорь Петрашко заявил, что до конца текущего года доллар будет держаться на отметке порядка 28 грн, и такая же ситуация сохранится в следующем году.

Национальный банк Украины также не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривнедо конца года, но в случае нестабильности готов оперативно вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.