Киев, , 11:25 — REGNUM Украинский бизнес, несмотря на торговые ограничения, за последние годы смог подняться с колен и перейти на новые рынки, в частности, рынки ЕС, заявила вице-премьер-министр правительства страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Заявление вице-премьера, сделанное в эфире одного из телеканалов, приводит 5 сентября пресс-служба министерства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она отметила, что ЕС, «не устанавливая требования», пришел Украине на помощь в тяжелой ситуации.

«Уже три года как ЕС — основное направление экспорта для Украины, то есть европейские партнеры подставили свое плечо… и, безусловно, государство ратифицировало соглашение, начало выполнять свою домашнюю работу», — заявила Стефанишина.

Также она выразила мнение, что в 2014 г. Украину пытались сделать заложником геополитической ситуации.

«Настолько невозвратным представлялся Российской Федерации отрыв Украины в свободное плавание, что были предприняты все возможные пути, чтобы ограничивать и экономически Украину», — сказала украинский вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, за январь-июль 2020 года товарооборот Украины со странами мира составил $55,48 млрд. При этом доля стран ЕС в общей стоимости импорта товаров на Украину составила 43%, стран СНГ — 16%, доля стран ЕС в экспорте составила 37%, стран СНГ — 13%.