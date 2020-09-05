Москва, , 11:21 — REGNUM Законопроект о системе tax free в России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Предусмотрен переход от пилотного проекта к масштабированию действия системы на территории всей Российской Федерации для обеспечения роста объемов экспорта туристических услуг.

Также прописывается возможность компенсации суммы налога при приобретении физическими лицами — гражданами иностранных государств ряда подакцизных товаров, а также уменьшение нижней границы суммы до 5 тыс. рублей.

«Уменьшение нижней границы суммы до 5 тыс. рублей соответствует международным трендам. В большинстве стран величина порога покупки колеблется в диапазоне от 1 тыс. до 5 тыс. рублей», — отмечается в сопроводительных документах.

По состоянию на ноябрь 2019 г. пилотный проект успешно реализуется в 79 локациях на территории 13 регионов.