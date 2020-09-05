Токио, , 08:56 — REGNUM Правительство Японии утвердило кампанию по поддержке закусочных Go To Eat для тех префектур, где нет большого риска заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press.

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В рамках кампании клиенты будут получать купоны на скидку в заведениях общественного питания. Ожидается, что эта мера стимулирует экономику и спасёт малый и средний бизнес.

Акция стартует в середине или в конце сентября в тех префектурах, где уровень эпидемиологической опасности оценивается в 1 или 2.

В Токио сейчас объявлен четвёртый, самый высокий уровень опасности.