Киев, , 08:27 — REGNUM На сегодняшний день из фонда борьбы с пандемией COVID-19 на Украине фактически было потрачено 30% средств, заявил 4 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы «Подробности» на украинском телеканале «Интер».

"На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. Из 66 млрд использовано всего только 19 млрд», — цитирует министра финансов информационное агентство Интерфакс-Украина.

По словам министра, выделенные средства были размещены по разным направлениям и если по некоторым направлениям средства будут использованы неэффективно, то деньги могут быть перераспределены по направлениям, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства. Марченко также подчеркнул, что с фондом борьбы с эпидемией коронавируса в данный момент нет критической проблемы.

«Если не хватит денег в ковидовском фонде, мы перераспределим с других программ, мы найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется», — добавил министр финансов.

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Напомним, ранее стало известно, что более половины средств из фонда борьбы с пандемией COVID-19 на Украине будут выделены на строительство, ремонт и содержание дорог.