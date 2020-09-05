Киев, 5 сентября 2020, 08:27 — REGNUM На сегодняшний день из фонда борьбы с пандемией COVID-19 на Украине фактически было потрачено 30% средств, заявил 4 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы «Подробности» на украинском телеканале «Интер».
По словам министра, выделенные средства были размещены по разным направлениям и если по некоторым направлениям средства будут использованы неэффективно, то деньги могут быть перераспределены по направлениям, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства. Марченко также подчеркнул, что с фондом борьбы с эпидемией коронавируса в данный момент нет критической проблемы.
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Напомним, ранее стало известно, что более половины средств из фонда борьбы с пандемией COVID-19 на Украине будут выделены на строительство, ремонт и содержание дорог.