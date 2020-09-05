Москва, , 08:04 — REGNUM Относительно большая доля высокооплачиваемых вакансий — по ним работодатели предлагают доход от 100 тыс. рублей — сохраняется на рынке труда Чукотки и Якутии. Об этом 5 сентября пишет «Российская газета».

«Лидеры по числу высокооплачиваемых не Москва и Петербург, как можно было бы подумать, а регионы Крайнего Севера», — говорится в комментарии рекрутингового агентства HeadHunter.

Так, на Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7% и 19,1% в Магаданской области. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет 18,3%.

Отмечается также, что в целом по России показатель за последний год вырос на 1,2%. Чаще всего высокие зарплаты предлагают руководителям предприятий, специалистам в отдельных отраслях, IT-специалистам, начальникам в сфере строительства.

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