Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 06:56 — REGNUM Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил с рабочим визитом Иркутскую область и вместе с главой Игорем Кобзевым побывал в Усолье-Сибирское, где расположена промышленная площадка печально известного предприятия-банкрота ООО «Усольехимпром» (по уровню угрозы экологической катастрофы глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова ранее сравнивала её с аварией на Чернобыльской АЭС). Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова Игоря Кобзева, сейчас там находятся 42 субъекта, которые имеют имущественные или финансовые интересы. Из них 15 продолжают работу, на них трудятся 1052 человека.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское Пресс-службы правительства Иркутской области

Ознакомившись с работой двух из них — ООО «ПМК» и ОАО «Кристалл» — Максим Решетников заявил, что рабочие места необходимо сохранить.

«Мы провели совещание со специалистами. Роспотребнадзор заключил, что можно продолжить работу предприятий, но необходимо соблюдение дополнительных требований. В первую очередь, нужны средства индивидуальной защиты, возможно, установка дополнительной вентиляции на предприятиях и, главное, обеспечение постоянного контроля», — подчеркнул министр.

О необходимости сохранения рабочих мест отметил также врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев:

«При ликвидации последствий деятельности ООО «Усольяхимпрома», мы должны сохранить коллективы предприятий, которые сейчас работают на промплощадке. Не каждое из этих организаций допустимо переместить территориально. В случае необходимости работу отдельных структур можно временно прекратить с возмещением убытков и возобновлением производственного процесса после очистки территории. Но есть исключительные случаи, когда остановка предприятия приведёт к его гибели. Это мы тоже должны учесть».

В рамках посещения промышленной площадки Усольехимпрома она также сообщил, что, по информации Федерального Экологического оператора, работы по демонтажу цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском начнутся уже в октябре этого года.

Глава региона подчеркнул, что личное внимание к проблеме Усольехимпрома Владимира Путина существенно ускорило старт необходимых работ по ликвидации накопленного экологического вреда на промплощадке. Ситуация находится на особом контроле Правительства РФ и Иркутской области. Силами Минобороны России обеспечивается радиационная и химическая разведка территории. Охрана промплощадки обеспечивается силами Росгвардии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, промышленная площадка «Усольехимпром» расположена в городе Усолье-Сибирское. Эта компания закончила свою деятельность более 40 лет назад. Одним из бесхозных и самых опасных объектов является цех ртутного электролиза, его площадь составляет 1,2 га.

Бесхозный объект расположен на федеральной земле и состоит из строительных конструкций здания, шламов, неутилизированных и не подвергнутых обезвреживанию бывшими владельцами ртутьсодержащих производственных отходов и грунтов.

Ранее о том, что проблемой с накоплением ядовитых отходов на бывшем предприятии «Усольехимпромом» долгое время никто не занимался, её фактически замалчивали, заявил в ходе совещания, проведённого в режиме видеоконференции, президент России Владимир Путин. Он поручил определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого социально-экономического развития города Усолья-Сибирского, обеспечить жителей рабочими местами.

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