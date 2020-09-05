Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Ставка процента, устанавливаемая Федеральной резервной системой (ФРС) США, будет поддерживаться на низком уровне в течение длительного периода времени, заявил 4 сентября председатель регулятора Джером Пауэлл в интервью Национальному общественному радио (NPR).

«Мы думаем, что экономике потребуется низкая процентная ставка, поддерживающая экономическую активность, в течение длительного периода времени, — сказал он. — Это будет измеряться годами».

Напомним, в июле 2020 года ФРС приняла решение сохранить ставку на уровне 0−0,25% годовых, то есть принятую в марте в связи с необходимостью стимулировать экономику в условиях распространения коронавируса. Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) состоится в текущем сентябре.

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Ранее эксперт ИА REGNUM сообщал, что ФРС допустила крах фондового рынка для того, чтобы не допустить краха доллара.

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