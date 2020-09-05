Тегеран, , 07:59 — REGNUM Иран принял участие в Китайской Международной ярмарке торговли услугами (CIFTIS), которая начала свою работу 4 сентября с участием 148 стран мира. об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на церемонии открытия международной ярмарки. Кроме того, помимо официальных лиц различных стран, в мероприятии приняли участие 18 000 компаний онлайн или оффлайн, при этом на самой выставке присутствовало более 10 000 человек.

CIFTIS 2020 — это первое важное торговое событие Китая, произошедшее после вспышки пандемии коронавирусной инфекции в 2019 году.

Смертельный вирус COVID-19, впервые обнаруженный в китайском Ухане, заразил около 26 183 000 человек по всему миру и унёс жизни более 867 000 человек; в то время как в Иране число погибших составляет более 21 900 человек.