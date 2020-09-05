Москва, , 05:06 — REGNUM Покупательная способность жителей России во втором квартале 2020 года относительно 12 из 24 основных продовольственных товаров снизилась до минимума за последнее десятилетие. Об этом говорится в исследовании Института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщается на сайте учреждения.

Согласно исследованию в России зафиксировано минимальное с 2011 года отношение среднего дохода — 32,85 тыс. рублей — граждан к прожиточному минимуму — 11,47 тыс. рублей, которое составляет 286%. При этом отмечается, что рекорд по низкой стоимости с точки зрения покупательной способности поставил только сахар.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил, что в августе оптовые цены на овес и овсяные хлопья достигли в РФ своего рекордного уровня.

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