Кито, , 03:06 — REGNUM Властям Эквадора удалось сохранить более 65 тысяч рабочих мест во время пандемии коронавирусной инфекции, заявил эквадорский президент Ленин Морено в ходе обращения к нации.

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«Закон о гуманитарной помощи, принятый правительством в мае, и сегодня показывает положительные результаты. Мы не только защитили более 56 тысяч работников, но и поспособствовали созданию 104 тысяч новых рабочих мест», — заявил он.

По последним данным, в Эквадоре с начала пандемии было выявлено 117 175 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 6674 человека.