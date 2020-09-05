Берлин, , 03:02 — REGNUM Неуязвимость России перед давлением со стороны Запада может быть объяснена большими объемами российских валютных резервов. Об этом в своей статье пишет бизнес-редактор немецкой газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.

Он отметил, что по уровню валютных резервов в мире РФ занимает пятое место, а по размеру госдолга — шестое с конца списка.

При этом, по мнению специалиста независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера, слова которого приводятся в материале, российское правительство чувствует себя уверено из-за не слишком большой уязвимости страны в геополитическом отношении.

Цшэпитц отметил, что в период кризиса, даже несмотря на санкции и низкие цены на нефть, Россия значительно увеличила свои резервы до рекордных $600 млрд. Кроме того, журналист указывает и на важность отказа РФ от доллара с последующим увеличением своих запасов золота.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля газета Die Welt писала о том, что санкции США против Ирана и Венесуэлы были грамотно использованы Россией для увеличения экспорта своей нефти.

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