Москва, , 22:59 — REGNUM Минэкономразвития не исключает дефляции в России в сентябре. Об этом говорится в опубликованном 4 сентября обзоре ведомства «Картина инфляции за август 2020 года».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По оценке Минэкономразвития, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит — 0,1−0%, что соответствует годовому темпу 3,6−3,7%», — отмечается в обзоре.

В министерстве ожидают, что значительное влияние на темпы роста цен в сентябре будут оказывать, с одной стороны, высокие показатели урожая, с другой — динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях дальнейшего открытия границ.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил о нулевой инфляции в августе. При этом в годовом выражении показатель ускорился до 3,6% с 3,4% в июле, что оказалось выше прогнозов Минэкономразвития.

Комментируя эти данные, в министерстве отметили, что вклад в ускорение инфляции в минувшем месяце внесли «менее выраженное, чем в прошлом году, сезонное удешевление плодоовощной продукции, ослабление рубля и, как следствие, рост цен на непродовольственные товары с высокой импортной составляющей».

Также на рост показателя, по мнению Минэкономразвития, повлияли удорожание транспортных и гостиничных услуг в условиях повышенного спроса на услуги внутреннего туризма и проведение отложенной индексации цен на газ для населения.

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