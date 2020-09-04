Нью-Йорк, США, , 22:13 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США постепенно выходят из глубокого минуса 4 сентября, однако всё ещё находятся в «красной зоне».

Нью-йоркская фондовая биржа Arnoldius

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 21,93 пункта (0,08%), до 28 270,80 пункта. Минимум индекса в первой половине торгов составлял 27 664,68 пункта.

S&P 500 опустился на 10,51 пункта (0,30%), до 3444,55 пункта, сессионный минимум — 3349,39 пункта. Nasdaq опустился на 85,29 пункта (0,74%), до 11 372,81 пункта, минимум — 10 875,87 пункта.

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