Москва, , 21:59 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 4 сентября выявлено 499 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта на текущие сутки установлено 499 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день двое военнослужащих с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание проходит бессимптомно.

Сообщается также, что за минувшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 63 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 11 030 человек.