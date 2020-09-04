Белград, 4 сентября 2020, 21:13 — REGNUM Сербы добились того, что из соглашения с Косово был убран пункт об обязательствах Белграда покупать дорогой газ (по предлогом диверсификации) вместо российского, передаёт 4 сентября TV Pink.
Комментируя итоги переговоров, завершившихся сегодня, 4 сентября, в Вашингтоне, сербский президент Александр Вучич заявил:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вучич также заявил, что сербы на переговорах в США отказались признавать независимость Косово. При этом они подписали с косовской стороной соглашение о нормализации экономических отношений.
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