Москва, , 21:12 — REGNUM Конкурс на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на евразийском пространстве объявлен Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР).

В конкурсе может принять участие компания или эксперт из государств-участников ЕАБР (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан), имеющая необходимый опыт и знания в сфере цифровой трансформации.

К рассмотрению принимаются цифровые технологии, инновации, мобильные приложения и сервисы и проч. Представленные на конкурс проекты могут затрагивать различные отрасли экономики и сферы общественной жизни: здравоохранение, логистика, транспорт, финансовые технологии, телекоммуникации, образование, проведение культурных и массовых мероприятий и т.д.

Проекты должны быть готовы к внедрению и нести в себе потенциал масштабирования на все евразийское пространство. Наличие сквозного, кросс-отраслевого характера решений и ориентация на развитие интеграционных процессов будет являться дополнительным преимуществом при оценке жюри.

В награду победители конкурса получат финансирование со стороны Фонда цифровых инициатив ЕАБР на реализацию предложенных решений. Фонд также может принять участие в финансировании или иной поддержке процесса масштабирования существующих и внедренных в отдельных странах и отраслях решений.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде на официальном сайте ЕАБР до 4 октября.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация с уставным капиталом в $7 млрд США, изначально учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Целью организации является содействие развитию рыночной экономики государств, входящих в её состав, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Позже членами ЕАБР стали Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на онлайн-голосование записались более 4 тыс. избирателей