Москва, , 20:59 — REGNUM Сегодня стало известно, что Сбербанк планирует реорганизовать департамент ПАО Сбербанк Sber Digital Auto, превратив его в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). Такая трансформация будет проведена в соответствии с ранее принятой банком стратегией развития автомобильных цифровых платформ.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральный директор компании SberAutoTech уже выбран. Им станет руководитель департамента Sber Digital Auto Андрей Василевский.

Департамент Sber Digital Auto был организован в Сбербанке не так давно — в апреле 2019 года для создания технологической инфраструктуры для проектирования и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка.

Перед новой дочерней компанией стоят амбициозные задачи — создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров.

В планах Sber Digital Auto стоит выпуск первых беспилотных автомобилей на дороги общего пользования уже в конце 2020 — начале 2021 года. В 2021 году начнется тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы компании.

Вот как комментирует появление новой компании Давид Рафаловский, руководитель блока «Технологии», СТО и исполнительный вице-президент Сбербанка:

« Мы приняли решение инвестировать в создание умного цифрового транспорта нового типа, удобного и надежного. Умный цифровой транспорт — важное направление развития и необходимая часть экосистемы Сбера, так как с традиционным транспортом происходят стремительные изменения: все больше и больше автомобилей и других средств передвижения подключено к сети Интернет, что позволяет создавать большое количество сервисов и приложений, улучшающих опыт для водителей и пассажиров ».

Андрей Василевский, также сделал заявление по поводу ожидаемых продуктов Sber Digital Auto:

« Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой. Экосистема Сбера предоставляет уникальные возможности для развития данного направления ».

Ранее сообщалось, что дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies Cognitive Pilot стало разработчиком технологии искусственного интеллекта, который используется в российских поездах. Тестирование модернизированных железнодорожных составов проводилось 2 сентября этого года.

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