Лондон, , 20:03 — REGNUM Нефть марки Brent в ходе торгов 4 сентября упала до отметок вблизи $42,5 за баррель, WTI продолжает находиться ниже $40 за баррель.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на $1,50 (3,40%), до $42,57 за баррель. Марка находится на минимуме сессии и на минимальном значении с начала августа.

Октябрьские фьючерсы WTI подешевели на $1,64 (3,96%), до $39,73 за баррель. Сессионный минимум WTI пока составляет $39,66 за баррель.

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