Вашингтон, 4 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что администрация президента США Дональда Трампа подготовит новый пакет помощи американским авиакомпаниям, 4 сентября сообщает Bloomberg.
Советник Трампа отметил, что новый пакет финансовой помощи может быть готов в течение нескольких недель.
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