Лондон, , 19:28 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают падать в ходе торгов 4 сентября — Brent находится ниже $43, WTI опустилась ниже $40 за баррель.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на $1,44 (3,27%), до $42,63 за баррель. Марка находится вблизи минимума сессии, который пока составляет $42,58 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI подешевели на $1,54 (3,72%), до $39,83 за баррель. Минимум WTI составляет $39,75 за баррель.

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