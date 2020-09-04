Москва, , 19:23 — REGNUM Запланированное введение ограничений на использование расходной части федерального бюджета вызвало недоумение у главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова (КПРФ).

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

Размер золотовалютных резервов России составил к концу августа 600,7 млрд долларов и составляет максимальную величину за всю постсоветскую историю страны, отметил Гаврилов. Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ), несмотря на произведенные расходы бюджетных средств в рамках мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции и уменьшению ее негативных экономических последствий, составил на 1 августа 2020 года 13 трлн рублей (176,64 млрд долларов), указал он.

«При таких колоссальных резервах финансовый блок правительства РФ планирует осуществить масштабный (в среднем на 10%) секвестр расходной части федерального бюджета 2021 года. Они намерены сократить даже расходы на оборонно-промышленный комплекс, в частности, на 5% Государственную программу вооружений, на космическую программу — более чем на 150 млрд рублей», — заявил Гаврилов.

Эпидемия коронавируса и введенные в связи с ней меры ограничительного характера только простимулировали и ускорили процесс экономического кризиса, рассуждает парламентарий.

«Российское общество вправе задать власти вопрос: как сочетается огромный, явно избыточный для страны размер золотовалютных резервов и ФНБ и планируемый секвестр бюджетных расходов? Мы полагаем целесообразным использование определенной части накопленных резервов на формирование федеральной программы целевого кредитования под крайне низкие процентные ставки наиболее важных отраслей промышленности — авиастроения и космической отрасли, транспорта, строительства, сельского хозяйства, на реализацию государственных инвестиционных программ, а также на повышение реальных доходов наших граждан. Имеющиеся средства можно использовать как основу для прямых выплат наиболее уязвимым слоям населения, в частности, детям войны и многодетным семьям, для реализации социальных программ», — сказал Гаврилов.

Он уверен, что необходимо начать вторую антикризисную волну поддержки населения и промышленности страны.