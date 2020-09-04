Москва, , 19:19 — REGNUM В России в августе 2020 года среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сахар, свинина, баранина, икра и консервы. Об этом сообщает 4 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, за минувший месяц цены на сахар-песок выросли в среднем на 2,8%. При этом наиболее заметно он подорожал в Крыму и Пермском крае — на 7,4% и 6,6% соответственно.

Также зафиксирован рост цен на свинину — на 1,4%, баранину — на 1%, рыбные консервы в томатном соусе, национальные сыры и брынзу — на 0,9%, отечественную икру лососевых рыб, овощные консервы и оливковое масло — на 0,8%.

Вместе с тем, по данным Росстата, значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары в августе оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, картофель подешевел на 19,6%, помидоры — на 15,6%, лук — на 14,9%, виноград — на 14,6%, яблоки — на 11,9%, огурцы — на 9,7%, белокочанная капуста — на 9,2%, морковь — на 9,1%.

В то же время цены на апельсины за месяц выросли на 14,1%, замороженные овощи стали дороже на 0,6%, сухофрукты — на 0,4%.

Среди других потребительских товаров подешевели пшено — на 1,5%, куриные яйца — на 1%, мороженые кальмары — на 0,7%, разделанная мороженая рыба (кроме лососевых пород), стерилизованное молоко — на 0,6%, мясо кур, говяжья печень, солёная сельдь, гречневая крупа, зефир, пастила, кофе и коньяк — на 0,2%.

Напомним, ранее сегодня в Росстате сообщили, что потребительские цены в России в августе в среднем не изменились после роста на 0,4% в июле и на 0,2% в июне.

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