Москва, , 19:11 — REGNUM Потребительские цены в России в августе в среднем не изменились после роста на 0,4% в июле и на 0,2% в июне. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Инфляция за период с начала текущего года, по оценке ведомства, сохранилась на уровне 3%. При этом в годовом выражении инфляция в августе ускорилась до 3,6% с 3,4% в июле и 3,2% в июне.

Согласно данным Росстата, за минувший месяц продовольственные товары подешевели на 0,8%, непродовольственные товары подорожали на 0,4%, тарифы на услуги также выросли в среднем на 0,4%.

Рост потребительских цен в августе наблюдался в 23 субъектах Федерации. Самые высокие показатели инфляции отмечены в республиках Алтай и Дагестан, Камчатском и Краснодарском краях, а также Амурской области — на 0,4%.

В Москве, по оценке Росстата, цены за месяц в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге — снизились на 0,1%.

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