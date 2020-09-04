Бишкек, , 18:19 — REGNUM Киргизстанские молочные предприятия могли бы конкурировать на внешних рынках, поставляя экологически чистую продукцию за рубеж. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, посетивший молокоперерабатывающий завод в Чуйской области.

Председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Азиз Аалиев сообщил главе государства о том, что этот завод простаивал почти 20 лет, но частному инвестору удалось возобновить его работу, вложив в реконструкцию предприятия около $1 млн (75,4 млн рублей), которые были предоставлены фондом.

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Теперь на предприятии работают 50 местных жителей. Завод перерабатывает до 40 тонн молока в сутки, производя сливочное масло, сухое и сгущенное молоко, которые экспортируются в Россию, в Казахстана и в Таджикистан.

По итогам визита глава государства призвал бизнес-сообщество Киргизии активнее пользоваться льготными кредитами от Российско-Киргизского фонда развития, подчеркнув при этом, что с каждым годом на развитие производства в регионах будет выделяться все больше денег по линии РКФР.