Боровск, Калужская область, , 19:46 — REGNUM Влажные салфетки и маски для лица планируется выпускать на заводе по производству парфюмерно-косметической продукции ООО «Натюрель». Церемонии закладки первого камня в строительстве завода состоялась 4 сентября на территории Боровской площадки особой экономической зоны «Калуга». ОБ этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Калужской области.

На Боровской прощадке ОЭЗ «Калуга» заложили первый камень будущего завода ООО «Натюрель» Admoblkaluga.ru

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На новом предприятии компании будут производиться как парфюмерно-косметическая продукция, так и основные компоненты для нее: нетканые материалы и парфюмерно-косметические концентраты. Предприятие проектировалось как современное экологически безопасное производство, практически безотходное. Ожидается, что объем производства салфеток составит до 15 тысяч тонн в год, масок для лица — до 8 миллионов пачек в год. Продукция будет поставляться не только на внутренний российский рынок, но и за рубеж. В настоящее время завершено проектирование завода. Компания готова начать строительство.

Объем инвестиций и количество плановых рабочих мест с момента получения статуса резидента ОЭЗ «Калуга», несмотря на последствия пандемии новой коронавирусной инфекции, были увеличены: инвестиционная составляющая в три раза — с 630 млн рублей до 2,2 млрд рублей, а количество рабочих мест до 300.

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