Боровск, Калужская область, 4 сентября 2020, 19:46 — REGNUM Влажные салфетки и маски для лица планируется выпускать на заводе по производству парфюмерно-косметической продукции ООО «Натюрель». Церемонии закладки первого камня в строительстве завода состоялась 4 сентября на территории Боровской площадки особой экономической зоны «Калуга». ОБ этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Калужской области.

На Боровской прощадке ОЭЗ «Калуга» заложили первый камень будущего завода ООО «Натюрель»
На Боровской прощадке ОЭЗ «Калуга» заложили первый камень будущего завода ООО «Натюрель»
Admoblkaluga.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

На новом предприятии компании будут производиться как парфюмерно-косметическая продукция, так и основные компоненты для нее: нетканые материалы и парфюмерно-косметические концентраты. Предприятие проектировалось как современное экологически безопасное производство, практически безотходное. Ожидается, что объем производства салфеток составит до 15 тысяч тонн в год, масок для лица — до 8 миллионов пачек в год. Продукция будет поставляться не только на внутренний российский рынок, но и за рубеж. В настоящее время завершено проектирование завода. Компания готова начать строительство.

Объем инвестиций и количество плановых рабочих мест с момента получения статуса резидента ОЭЗ «Калуга», несмотря на последствия пандемии новой коронавирусной инфекции, были увеличены: инвестиционная составляющая в три раза — с 630 млн рублей до 2,2 млрд рублей, а количество рабочих мест до 300.

Читайте ранее в этом сюжете: Три новых предприятия появятся в Калужской области