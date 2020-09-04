Курган, , 18:16 — REGNUM В Уральском федеральном округе наблюдается положительная динамика достижения регионами показателей экспорта продукции агропромышленного комплекса. И показывает рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,7%, заявил полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов 4 сентября на совещании в Кургане.

Однако они остаются ниже среднероссийского уровня — 54% против 62,5% по России. Среди отстающих по экспорту сельхозпродукции полпред назвал Челябинскую и Свердловскую области. На показатели повлияли и погодные условия: засуха сменяется ураганами, к концу лета — переувлажнение почвы.

По состоянию на 30 августа Курганская область выполнила целевые показатели экспорта продукции АПК на 2020 год на более 108%, Тюменская область — на 80%, Ханты-Мансийский автономный округ — на 59,7%, ЯНАО — на 57%, Челябинская область — на 56%, Свердловская — на 41%.