Нью-Йорк, США, , 18:03 — REGNUM Фондовый рынок США продолжил падение 4 сентября, основные индексы Уолл-стрит на старте торгов опустились на 1−3%.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 129,15 пункта (0,46%), до 28 163,58 пункта, потребительский индекс S&P 500 упал на 41,27 пункта (1,19%), до 3413,79 пункта, индекс «высокотехнологичный» индекс Nasdaq упал на 293,00 пункта (2,56%), до 11 165,11 пункта.

Падение на Уолл-стрит продолжается второй день подряд, 3 сентября индексы Nasdaq и S&P отступили от рекордных максимумов, которых достигли за последние дни августа и первые дни сентября.

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