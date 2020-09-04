Лондон, , 17:52 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent вновь опустилась ниже $43 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 4 сентября.

Нефтяная платформа Галина Брусницына (с) ИА Красная Весна

По состоянию на 17:36 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,75% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $42,86 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже уровня в $43 за баррель 3 августа 2020 года.

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