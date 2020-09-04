Ханты-Мансийск, , 17:45 — REGNUM В Югре предприниматели, которые понесли финансовые потери из-за ограничений в период пандемии коронавируса, получат компенсацию на расходы по оплате банковской процентной ставки до 50% от произведённых расходов по процентам, начисленным и оплаченным в 2020 году. Но не более 120 тысяч рублей, уточняет департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Компенсация будет назначаться окружным фондом поддержки предпринимательства.

Ранее власти ХМАО для предпринимателей до 0,7% снизили ставку по налогу в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, на период с 2020 по 2023 года. Ранее эта ставка составляла 2%.

Кроме того, для серьёзно пострадавших отраслей предпринимательской деятельности снижены ставки по налогу на доход до 1% при условии, что они применяют упрощенную систему налогообложения. Это гостиничный и туристический бизнес, общепит, отрасли образования, здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта и досуга. Для предприятий в этих сферах предоставлена отсрочка по оплате арендных платежей по пользованию государственной и муниципальной собственностью до 31 декабря 2020 года.