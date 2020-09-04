4 сентября 2020 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 17:44 — REGNUM 10 августа вышел пресс-релиз Банка России, в котором регулятор заявил о продлении ряда регуляторных послаблений и завершении действия некоторых мер, введенных с началом пандемии на финансовом рынке, как с целью поддержки населения и бизнеса, так и самого финансового сектора, для сохранения его устойчивости в долгосрочной перспективе при наличии угроз, которые несет в себе возможность роста объемов невозврата кредитов. Так, Центробанк разрешил сформировать резервы по кредитам, реструктурированным до 31 декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года) до 1 июля 2021 года. Надо полагать, что банки, желающие остаться работать на финансовом рынке страны, и так, по сути, ответственно должны подходить к оценке собственных рисков. Тем не менее на съезде Ассоциации банков России (АБР), прошедшем 3 сентября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала банки начать пересматривать качество своих кредитных портфелей уже сегодня, не дожидаясь окончания срока регуляторных послаблений. По ее словам, важно не откладывать в долгий ящик признание потерь по невозвратным кредитам.

Денежки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, в начале августа ряд главных банков страны в своей отчетности указывали, что из-за формирования резервов в силу реструктуризации кредитов теряют прибыль. Правда, по сравнению с началом пандемии ситуация с ликвидностью в банковском секторе, говорилось в релизе ЦБ, улучшилась. Ведомство даже отмечало ускорение в июне-июле роста рублевых вкладов граждан: по предварительной оценке, по состоянию на 1 августа их годовой прирост составил 11,6% против 10,0% на 1 июня. Кроме того, в июле российские банки увеличили прибыль до 131 млрд рублей, что выше на 21 млрд рублей объема прошлого года и практически вдвое превышает данные за июнь. Доля прибыльных банков превысила активы всего сектора на 81%. Активы увеличились до 97,2 трлн рублей. Рост произошел как за счет изменений по корпоративным, так и по розничным кредитам.

Директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин пояснил изданию Коммерсантъ, что идея недавнего продления послаблений, дающих возможность не создавать резервы по розничным кредитам до конца июня 2021 года, позволяет банкам за это время успеть накопить прибыль и создать требуемые резервы из этой прибыли без значимого давления на капитал. В то же время за пару дней до съезда АБР в СМИ появилась информация с данными аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) с прогнозом дальнейшего роста объема реструктурированных кредитов, несмотря на замедление темпов роста после пика в апреле — мае 2020 года. Эксперты агентства напомнили, что в настоящее время объем реструктурированных кредитов населению уже составляет 734 млрд рублей. А по данным самого регулятора, касающихся реструктуризации кредитов крупного бизнеса, только 11 системно значимых банков за период с 20 марта по 21 августа реструктурировали порядка 3,4 тысячи кредитов с объемом реструктурированной ссудной задолженности выше 4,2 трлн рублей, или 13,2% от совокупного портфеля, без учета субъектов МСП. Причем объем реструктуризаций вырос только за две недели примерно на 400 миллиардов рублей. Объем реструктурированной задолженности малого и среднего бизнеса, по данным ЦБ на 26 августа, составил 740,2 миллиарда рублей против 728,8 миллиарда рублей на 12 августа. Регулятор рынка подчеркивал, что прирост данного показателя вновь обновил минимум за все время проведения мониторинга.

Георгий Ряжский. Крах банка. 1932

АКРА, в свою очередь, впрочем, как и прежде, сам регулятор рынка, указывает, что согласно результату опроса, проведенного агентством среди 22 банков, меры государственной поддержки оказались несопоставимы с запросами заемщиков. Так, объем реструктуризации по собственным программам банков в 7−8 раз превышает аналогичный показатель в рамках господдержки. Это утверждение, конечно, говорит в пользу банков и против предпринятых правительством РФ на время пандемии мер поддержки. Но, однозначно, данное утверждение крайне спорное. Можно подумать, что банки сейчас спасают исключительно положение заемщиков, но ведь на самом деле банки тем самым спасают и себя. Так, из данных АКРА также следует, что больше всего реструктуризаций приходится на потребительские кредиты, доля которых на 1 августа увеличилась на 9 процентных пунктов по сравнению с данными на 1 апреля 2020 года и составила 62%. Кроме того, существенный рост доли реструктуризаций в период пандемии наблюдался по кредитным картам: с 1 до 12%. Эксперты связывают это с замещением опять же потребительских кредитов картами и связанного с этим плохого обслуживания долга. Поэтому здесь стоит задавать вопрос прежде всего самим банкам, а не грешить на нехватку или недостаточность мер поддержки со стороны государства. Кто-либо заставлял банки активно выдавать потребительские кредиты? Выдавая эти кредиты, они должны были отдавать самим себе отчет в оценке рисков. Взвешивать геополитическую ситуацию и оценивать состояние внутренней экономики, как и особенно — возможности доходов своих заемщиков, а не только действовать исходя из желания получать дивиденды и прибыль за счет высоких процентов, что, к слову, еще больше подрывает финансовое состояние людей и, как следствие, отражается на экономике за счет снижения потребления. Сопоставлять сейчас объемы реструктуризаций, проведенных в рамках собственных программ банков и в рамках государственных мер, не корректно. Более того, в рамках различных госпрограмм, предусматривающих субсидирование разницы между рыночной и гарантированных государством льготных для заемщиков процентных ставок, банки имеют еще и гарантированный доход. Не может государство априори полностью обеспечивать доходом коммерческие организации. Также как не могут длиться вечно госпрограммы поддержки того или иного сектора экономики.

Ремедиос Варо. Полёт банкиров. 1962

Неслучайно глава ЦБ хоть и продлила для банков послабления, но призвала банки именно сейчас озадачиться пересмотром своих кредитных портфелей. Вероятно, состояние экономики, как и риски для банков, не позволяют впадать в эйфорию от полученной сектором рекордной прибыли в июле и думать, что дальше будет всё как прежде — до кризиса. Кризис еще не миновал. Еще и не было как такого пика кризиса. Тем более выборы в США, как и прочие геополитические риски, могут принести много сюрпризов. Поэтому прибыль банков сейчас должна пойти в дело. И если уж Эльвира Набиуллина, никогда не признававшая какие-либо огрехи за регулирование рынка, вслух призвала банки задуматься над своим состоянием, значит, несмотря на прибыль сектора, риски всё-таки есть, возможно, высокие. Правда, и в этот раз глава Банка России аргументировала необходимость признания банками потерь тем, что затягивание этой процедуры будет способствовать снижению кредитования.

«Затягивание признания потерь может приводить к тому, что банки не смогут направлять ресурсы на кредитование»,—заявила на съезде АКРА Эльвира Набиуллина.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, как сообщал «Коммерсантъ», оценивает, что в настоящее время недорезерв по розничному кредитному портфелю может достигать 600 млрд руб. По ее мнению, банки пока не стремятся создавать резервы и в какой-то степени рассчитывают на предоставленную регулятором до июля 2021 года рассрочку. Станислав Волков обращает внимание на то, что отсрочка была нацелена не на маскировку дефицита капитала банковской системы, а на поддержание кредитной активности, поэтому досрочное формирование резервов ее сдержит. Заметим, что предоставляемая регулятором отсрочка действительно вызывала подозрения, что глава ЦБ пытается скрыть реальное положение дел банковского сектора. А отсрочка, продленная до середины следующего года, вовсе показалась странной. Поживем — увидим: хочет ли регулятор вывести плавно банки из режима послаблений и потому предупредил о необходимости приступить к оценке своих рисков банками сейчас, или действительно впереди нас ждут не самые лучшие, с точки зрения развития экономики, времена. Пока что надо признать, главе ЦБ удавалось держать финансовый сектор в «узде», хоть и дорогой ценой для экономики. Увидим, было ли предупреждение Эльвиры Набиуллиной «холостым выстрелом» или…