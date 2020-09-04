Подгорица, , 17:32 — REGNUM Черногория с 3 сентября восстановила железнодорожный пассажирский маршрут Бар-Белград-Бар, которы был остановлен после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Пока пустили только один ночной поезд из Бара.

Он отходит из Бара в 19.00, из Подгорицы в 20.05, из Бело-Поле в 22.43 с прибытием в Белград в 6.12.

Однако, как отмечают в железнодорожной компании, при повышении спроса могут быть введены и другие поезда.

На железнодорожных вокзалах и в поезде требуется соблюдение мер — безопасное расстояние, дезинфекция рук, маски.