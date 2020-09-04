Москва, , 17:27 — REGNUM Благодаря меморандуму о лишении госфинансирования ряда городов, президент США Дональд Трамп может взять политическую обстановку в штатах под свой контроль. Об этом 4 сентября заявил политолог Дмитрий Дробницкий на телеканале «Россия 24».

«Есть рычаг — он единственный, это федеральные гранты. Потому что во многих штатах, а особенно городах без федеральных грантов невозможно осуществлять целый ряд проектов. Даже в том числе иной раз и содержать правоохранительные органы», — заявил Дробницкий.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о лишении государственного финансирования в отношении ряда американских городов, которые недостаточно эффективно борются с массовыми беспорядками.