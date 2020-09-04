Москва, , 17:26 — REGNUM Турцию в 2020 году могут посетить порядка трёх миллионов российских туристов, что почти в два раза меньше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил 4 сентября председатель делегации Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев.

Отель в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«После соответствующих решений на государственных уровнях, туристы из России смогли воспользоваться полюбившимся многим и ставшим привычным отдыхом в Турции, однако реальные цифры пока скромные. Наиболее вероятный прогноз — это три миллиона туристов», — приводит его слова ТАСС.

В 2019 году Турция сохранила статус самого популярного туристического направления для российских граждан, за год страну посетили почти 7 млн отдыхающих из России. В Анкара рассчитывали, что в 2020 году эта цифра возрастёт.

Как передавало ИА REGNUM, Россия в начале августа возобновила авиасообщение с Турцией, приостановленное из-за пандемии коронавируса, между тем в республике вновь стал увеличиваться прирост числа инфицированных. 2 сентября министерство здравоохранения Турция заявило о втором пике эпидемии в стране.

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