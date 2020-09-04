Москва, , 17:20 — REGNUM Из-за особенностей государственного устройства США президент Дональд Трамп не имеет возможности прямо навести порядок на территории страны с помощью правоохранительных органов. Об этом 4 сентября заявил политолог Дмитрий Дробницкий на телеканале «Россия 24».

«Проблема состоит в том, что смешная ситуация в Соединённых Штатах: там разворачивается цветная революция при поддержке медиа, при поддержке одной из крупнейших партий, Демократической, при поддержке местной власти кое-где… а федеральная власть может только призывать к закону и порядку и никак закон и порядок навести не может», — заявил Дробницкий.

«Эта проблема — родимое пятно США, их конституционного договора, где охрана правопорядка осуществляется именно местными властями, властями штатов», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о лишении государственного финансирования в отношении ряда американских городов, которые недостаточно эффективно борются с массовыми беспорядками.