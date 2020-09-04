Подгорица, , 17:16 — REGNUM Вот уже 13 месяцев Конституционный суд Черногории по инициативе Союза работодателей не принимает решения об отмене статьи Закона о внутренней торговле, которая в 2019 году установила в стране нерабочее воскресенье и нерабочие дни государственных праздников для торговли.

Союз работодателей заявляет, что у них нет никаких отзывов о том, что происходит с их инициативой, пишет издание Vijesti.

В июле 2019 года парламент Черногории принял эти поправки к закону, которые ранее были инициированы комитетом по торговле Торговой палаты в октябре 2018 года, а затем подготовлены министерством экономики. Закон имел отсроченное действие и вступил в силу 14 октября 2019 года.

Союз работодателей выступил с инициативой оценить конституционность и законность данной статьи закона 1 августа 2019 года, через две недели после ее принятия.

В январе этого года Конституционный суд объявил, что он получил заключения, необходимые для оценки конституционности части Закона о внутренней торговле, и что решение по этой инициативе может быть принято на одном из следующих судебных заседаний.

Союз свободных профсоюзов и Федерация профсоюзов выступают против отмены нерабочего воскресенья.