Москва, , 17:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пытается сделать ориентированные на Демократическую партию США штаты и города более лояльными с помощью финансового давления. Об этом 4 сентября заявил политолог Дмитрий Дробницкий на телеканале «Россия 24».

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Решение Трампа, скорее, связано с тем, что все те губернаторы, которые стояли ему в оппозиции, меры городов, очень либеральных городов, где они зажимали полицию, где они требовали вставать её на колени, где потворствовали и даже финансировали некоторые из экстремистских организаций, которые организовывали там погромы… вот эти города могут быть лишены федерального финансирования, федеральных грантов, если моментально не наведут порядок», — заявил Дробницкий.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о лишении государственного финансирования в отношении ряда американских городов, которые недостаточно эффективно борются с массовыми беспорядками.