Москва, , 16:51 — REGNUM Фондовые рынки США перестали отражать динамику реального сектора экономики. Об этом 4 сентября заявил политолог Дмитрий Дробницкий на телеканале «Россия 24».

«У меня в последнее время было ощущение, что эта биржевая реальность живёт в полном отрыве от реальной экономики. Неважно, что происходит с реальной экономикой, падает она или поднимается — у них там свои игры», — заявил Дробницкий.

«И в этом смысле рано или поздно должна была случиться такая ситуация — необоснованный рост, как мы наблюдали последние недели, а потом вполне очевидное падение. Потому что это спекуляции на неких акциях, которые имеют малое отношение к предприятиям, которые, собственно, их эмитируют», — отметил он.

3 июня американский рынок акций пережил сильнейшее падение с начала июня 2020 года. В частности, акции компании Apple, чья стоимость до этого превысила 2 трлн долларов, упали на 8%, что означает потери почти в 180 млрд долларов.