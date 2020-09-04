Москва, , 16:46 — REGNUM Фондовый рынок слабо отражает реальное экономическое значение американских компаний. Об этом 4 сентября заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев на телеканале «Россия 24».

«В принципе, полезно для американских рынков вдвое упасть. Это не то чтобы оздоровление, но приведение всего к некому здравому смыслу. Потому что слишком оторвалась эта рыночная реальность от фактической реальности», — заявил Матвейчев.

По его мнению, такой крах может произойти и позже — и до выборов президента США, и после.

«Весь год будет лихорадить. В конце концов американским акциям стоит немного потерять, даже не немножко, а много, потому что они были очевидно переоценены. Ну не стоит Apple в несколько раз дороже «Газпрома». Если Apple завтра исчезнет, его быстро заменят чем угодно. А представьте, что будет, если исчезнет «Газпром» — встанет экономика Европы и полмира. Поэтому это всё большие переоценки», — считает он.

3 июня американский рынок акций пережил сильнейшее падение с начала июня 2020 года. В частности, акции компании Apple, чья стоимость до этого превысила 2 трлн долларов, упали на 8%, что означает потери почти в 180 млрд долларов.