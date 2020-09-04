Москва, , 16:15 — REGNUM Крах на американском рынке акций привёл капитализацию компаний к их более оправданной стоимости. Об этом 4 сентября заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев на телеканале «Россия 24».

Паника на бирже Цитата из х∕ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция

«Ситуация эта может продолжаться до выборов и после. То есть весь год будет лихорадить. В конце концов американским акциям стоит немного потерять, даже не немножко, а много, потому что они были очевидно переоценены. Ну не стоит Apple в несколько раз дороже Газпрома. Если Apple завтра исчезнет, его быстро заменят чем угодно. А представьте, что будет, если исчезнет Газпром, — встанет экономика Европы и полмира. Поэтому это всё большие переоценки», — заявил Матвейчев.

3 июня американский рынок акций пережил сильнейшее падение с начала июня 2020 года. В частности, акции компании Apple, чья стоимость до этого превысила 2 трлн долларов, упали на 8%, что означает потери почти в 180 млрд долларов.