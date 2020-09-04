Москва, , 15:28 — REGNUM Анимация оказалась в более выигрышном положении, чем кино в период распространения коронавируса и самоизоляции. Об этом 4 сентября заявил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, производители анимационных продуктов переживают сегодняшний кризис намного лучше, чем кино

«Анимация стала полигоном для практически всех технологий визуализации, которые применятся в веб. Еще 10 лет назад это была текстовая среда, сейчас это среда анимационная. Нам понадобилось две недели, чтобы здание, где работают 200 человек перешло в онлайн-работу», — сказал Машковцев.

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