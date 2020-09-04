Москва, , 15:14 — REGNUM Эпидемия коронавируса коронавируса продолжается, а с ней продолжается и экономический кризис в США. Поэтому временные меры поддержки финансового рынка потеряли смысл. Об этом 4 сентября заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев на телеканале «Россия 24».

«Ждали, когда пройдёт коронакризис, когда, наконец, американская экономика заново заработает и так далее. Но ждать можно бесконечно, а уже шесть млн заболевших, эпидемия на территории США идёт и конца и края её не видно. Потому что с ней просто перестали бороться, плюнули, решили, что она не такая уж и опасная, но люди заражаются всё равно, траты идут», — заявил Матвейчев.

«Бесконечно это продолжаться не может, и так напечатали долларов на 25−30% сверх того, что до этого вращалось. Это просто приведёт к обесцениванию американской валюты, и ФРС вовсе не заинтересована в инфляции доллара», — указал он.

3 июня американский рынок акций пережил сильнейшее падение с начала июня 2020 года. В частности, акции компании Apple, чья стоимость до этого превысила 2 трлн долларов, упали на 8%, что означает потери почти в 180 млрд долларов.