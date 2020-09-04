Москва, , 15:09 — REGNUM В августе 2020 года российским дилерам удалось реализовать 1 377 517 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (сегмент LCV), что на 0,5% меньше, чем в августе 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего с января 2020 года по август включительно в РФ было продано 880 198 автомобилей. Это на 16,9% меньше, чем год назад.

По прогнозам аналитиков АЕБ, в 2020 году продажи на российском авторынке снизятся на 23,9%, до 1 млн 339 тыс. машин. Однако этот прогноз составлен с учётом того, что программы господдержки отрасли будут продолжены, а второй волны коронавируса не будет.

Также стоит отметить, что лидером по продажам на российском автомобильном рынке стала отечественная марка Lada. Её в прошлом месяце приобрёл 28 621 автолюбитель, что на 5% меньше, чем год назад.

Напомним, на начало июля 2020 года самой распространённой легковушкой в автопарке России стала Lada 2170 — 1 641 549 экземпляров.

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