Астрахань, , 15:01 — REGNUM В 2020 году бюджет Астрахани недополучит значительный объем доходов из-за пандемии коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные привела и. о. главы администрации Мария Пермякова.

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Объём недополученных налоговых доходов, поступающих от субъектов малого и среднего бизнеса, из-за с пандемии составил 5,9%, или 260,4 млн рублей.

По состоянию на 1 июля общий объем доходов местного бюджета исполнен на 37,5% от утвержденного прогноза — 4027,4 млн рублей из утверждённых 10 748,5 млн. Общий объем расходов местного бюджета составил 4 095,6 млн рублей, или 36,3% от запланированных 11 262,2 млн рублей. Дефицит местного бюджета составил 68,2 млн рублей, или 5,2%. По прогнозам, в 2020 году он должен составить 9,4%.

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