Ташкент, , 15:00 — REGNUM С января по июль 2020 года в Казахстане введено 15 объектов возобновляемых источников электроэнергии. Об этом 4 сентября заявил министр энергетики республики Нурлан Ногаев на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

По его словам, с начала года в эксплуатацию введены возобновляемые источники электроэнергии общей мощностью 432,05 МВт. До конца года планируется ввести еще 260 МВт.

Министр также рассказал про развитие нефтегазовой отрасли. В частности, модернизация производства на месторождении Тенгиз позволит нарастить добычу нефти на 12 млн тонн в 2022 году. До 2025 года общая сумма проектов в нефтехимической отрасли составляет $15 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-августе 2020 года бюджет Казахстана недополучил 1,6 трлн тенге ($3,8 млрд). Потери от сокращения экспорта нефти составили 350 млрд тенге ($833 млн).