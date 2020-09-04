Москва, , 14:57 — REGNUM Федеральная резервная система США (ФРС США) в течение лета способствовала поддержанию рынков, однако теперь произошла естественная коррекция на фондовом рынке. Об этом 4 сентября заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев на телеканале «Россия 24».

«Это то, что стоило ожидать. И аналитики давно уже ожидали. Мы видим большое падение ВВП американского, и при этом акции и рынки полгода стояли как приколоченные гвоздями и серьёзно не рушились», — заявил Матвейчев.

«Это связано было с тем, что Федеральная резервная система одалживала деньги, под нулевой практически процент печатали деньги инвестиционным банкам, и инвестиционные банки осуществляли обратный выкуп акций для того, чтобы поддержать их стоимость, чтобы рынки не рушились всю весну», — указал он.

3 июня американский рынок акций пережил сильнейшее падение с начала июня 2020 года. В частности, акции компании Apple, чья стоимость до этого превысила 2 трлн долларов, упали на 8%, что означает потери почти в 180 млрд долларов.