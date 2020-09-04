Сеул, , 15:30 — REGNUM Южнокорейские автомобилестроительные компании Hyundai Motor и KIA Motors отзовут около 640 тыс. автомобилей с рынка Северной Америки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, компания Hyundai отзовет 203 тыс. автомобилей модели Santa Fe, выпущенных в период с июня 2013 года по май 2015 года, а компания KIA — 283 тыс. автомобилей модели Optima (K5), выпущенных в период с июня 2013 по октябрь 2015 года, и 156 567 автомобилей модели Sorento, выпущенных с июня 2013 года по декабрь 2014 года.

Известно, что южнокорейские компании отзывают данные модели автомобилей по причине возможного возгорания, вызванного утечкой тормозной жидкости.

До настоящего времени было зафиксировано 15 случаев возгорания, вызванных утечкой, автомобилей Hyundai и восемь случаев — автомобилей KIA.